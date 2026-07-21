Univest Aktie
WKN: 762595 / ISIN: US9152711001
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21.07.2026 07:01:06
Ausblick: Univest stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Univest wird am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,870 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Univest noch 0,690 USD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Univest in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 31,79 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 86,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 127,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,66 USD aus. Im Vorjahr waren 3,13 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 352,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 517,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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