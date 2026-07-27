Ausblick: Unum Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Unum Group wird am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,92 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Unum Group nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 2,91 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 13,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,35 Milliarden USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,79 USD je Aktie, gegenüber 4,27 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 11,67 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 13,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at