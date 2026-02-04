Ausblick: Unum Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Unum Group wird am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,11 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 9,90 Prozent erhöht. Damals waren 1,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,60 Prozent auf 3,29 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

14 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 8,32 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 9,46 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 13,21 Milliarden USD, gegenüber 12,90 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

