Ausblick: Unum Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Unum Group wird am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 16 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,15 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Unum Group noch ein Gewinn pro Aktie von 3,46 USD in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,22 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Unum Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,33 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 8,46 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 9,46 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 13,25 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 12,90 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at