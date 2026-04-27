Ausblick: Unum Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Unum Group wird sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,05 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 93,40 Prozent erhöht. Damals waren 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Unum Group mit einem Umsatz von insgesamt 2,98 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,69 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,71 USD aus. Im Vorjahr waren 4,27 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 12,22 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 13,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at