Unusual Machines Aktie

WKN DE: A40A5D / ISIN: US91532F1021

08.03.2026 07:01:06

Ausblick: Unusual Machines präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Unusual Machines wird am 09.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,108 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 79,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,477 USD je Aktie, gegenüber -3,840 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 9,9 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 5,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

