Ausblick: Unusual Machines präsentiert Quartalsergebnisse

Unusual Machines lädt am 14.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,094 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,210 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 171,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,400 USD, gegenüber -0,740 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 29,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at