Unusual Machines Aktie
WKN DE: A40A5D / ISIN: US91532F1021
|
13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Unusual Machines präsentiert Quartalsergebnisse
Unusual Machines lädt am 14.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,094 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,210 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 171,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,0 Millionen USD umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,400 USD, gegenüber -0,740 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 29,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Unusual Machines Inc Registered Shs
|
13.05.26
|Ausblick: Unusual Machines präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.03.26
|Ausblick: Unusual Machines präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Unusual Machines Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Unusual Machines Inc Registered Shs
|16,76
|11,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich mit Gewinnen -- DAX schließt auf höheren Niveau -- Wall Street mit Aufschlägen -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich schwächer
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Markt ging es nach oben. Der US-Markt zeigt sich höher. In Fernost bewegten Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.