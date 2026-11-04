Unusual Machines Aktie
WKN DE: A40A5D / ISIN: US91532F1021
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Unusual Machines stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Unusual Machines wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Verlust von -0,195 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.
9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 481,69 Prozent auf 12,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,271 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,740 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 56,8 Millionen USD, gegenüber 11,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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