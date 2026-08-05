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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Unusual Machines vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Unusual Machines lässt sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Unusual Machines die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,160 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,320 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 9,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 333,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Unusual Machines einen Umsatz von 2,1 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,295 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,740 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 39,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 11,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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