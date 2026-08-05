Unusual Machines Aktie
WKN DE: A40A5D / ISIN: US91532F1021
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Unusual Machines vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Unusual Machines lässt sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Unusual Machines die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,160 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,320 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 9,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 333,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Unusual Machines einen Umsatz von 2,1 Millionen USD eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,295 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,740 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 39,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 11,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Unusual Machines Inc Registered Shs
|
05.08.26
|Ausblick: Unusual Machines vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
29.05.26
|Unusual Machines-Aktie schießt nach oben: Drohnenspezialist vor Pentagon-Deal? (finanzen.at)
|
13.05.26
|Ausblick: Unusual Machines präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.03.26
|Ausblick: Unusual Machines präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Unusual Machines Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Unusual Machines Inc Registered Shs
|26,11
|7,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.