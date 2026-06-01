UP Fintech a Aktie

UP Fintech a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PFTG / ISIN: US91531W1062

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01.06.2026 07:01:06

Ausblick: UP Fintech A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

UP Fintech A stellt am 02.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,232 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,170 USD erwirtschaftet worden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 23,89 Prozent auf 152,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 122,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,904 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,920 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 627,1 Millionen USD, gegenüber 613,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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