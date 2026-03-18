Ausblick: UP Fintech A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

UP Fintech A gibt am 19.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,215 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei UP Fintech A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,160 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 19,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 147,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 123,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,997 USD im Vergleich zu 0,360 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 561,3 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 391,7 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at