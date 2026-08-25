Ausblick: UP Fintech A präsentiert Quartalsergebnisse

UP Fintech A präsentiert in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,208 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei UP Fintech A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,220 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 153,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 10,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte UP Fintech A einen Umsatz von 139,2 Millionen USD eingefahren.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,481 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,920 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 585,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 613,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at