UP Fintech a Aktie
WKN DE: A2PFTG / ISIN: US91531W1062
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23.11.2026 07:01:06
Ausblick: UP Fintech A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
UP Fintech A wird am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
4 Analysten schätzen, dass UP Fintech A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,232 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,290 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,88 Prozent auf 173,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte UP Fintech A noch 175,4 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,503 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,920 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 630,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 613,7 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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