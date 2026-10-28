Upbound Group Aktie
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Upbound Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Upbound Group äußert sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
6 Analysten schätzen, dass Upbound Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,907 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,12 Milliarden USD aus – eine Minderung von 3,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Upbound Group einen Umsatz von 1,16 Milliarden USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,16 USD im Vergleich zu 1,25 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 4,73 Milliarden USD, gegenüber 4,70 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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