Ausblick: Upbound Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Upbound Group wird sich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,971 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Upbound Group ein EPS von 0,550 USD je Aktie vermeldet.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,82 Prozent auf 1,17 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,09 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,21 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 4,67 Milliarden USD, gegenüber 4,32 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at