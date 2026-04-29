Upbound Group Aktie
WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Upbound Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Upbound Group wird am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Upbound Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,420 USD je Aktie gewesen.
7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Upbound Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,23 Milliarden USD aus.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,20 USD je Aktie, gegenüber 1,25 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 4,88 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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