Ausblick: Upbound Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Upbound Group wird am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,05 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Upbound Group in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,16 Milliarden USD im Vergleich zu 1,16 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,20 USD, gegenüber 1,25 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 4,81 Milliarden USD im Vergleich zu 4,70 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at