Upland Software Aktie
WKN DE: A42CRR / ISIN: US91544A2087
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Upland Software informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Upland Software wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,60 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,900 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 47,2 Millionen USD aus – eine Minderung von 6,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Upland Software einen Umsatz von 50,5 Millionen USD eingefahren.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 6,67 USD je Aktie, gegenüber -15,600 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 193,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 216,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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