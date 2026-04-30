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WKN DE: A12EHS / ISIN: US91544A1097

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30.04.2026 07:01:06

Ausblick: Upland Software legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Upland Software lädt am 01.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,970 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Upland Software 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 48,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 23,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Upland Software 63,7 Millionen USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,700 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,560 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 200,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 216,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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