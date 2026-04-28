UPM-Kymmene Aktie
WKN DE: A3D3PS / ISIN: US9154362084
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: UPM-Kymmene informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
UPM-Kymmene wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,416 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,270 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll UPM-Kymmene nach den Prognosen von 13 Analysten 2,91 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,78 Milliarden USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,82 USD im Vergleich zu 1,03 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 11,46 Milliarden USD, gegenüber 10,86 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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