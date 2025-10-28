Ausblick: UPM-Kymmene legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

UPM-Kymmene wird am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,243 USD je Aktie gegenüber 0,480 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,81 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 1,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,77 Milliarden USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,43 USD aus. Im Vorjahr waren 0,890 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 11,69 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 11,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at