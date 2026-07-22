Ausblick: UPM-Kymmene öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

UPM-Kymmene wird am 23.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass UPM-Kymmene im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,328 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,150 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Plus von 2,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,79 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,77 USD, gegenüber 1,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 11,28 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,86 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at