UPM-Kymmene Aktie

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WKN: 881026 / ISIN: FI0009005987

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: UPM-Kymmene öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

UPM-Kymmene gibt am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 0,280 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,030 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Plus von 1,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,33 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,30 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,39 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,910 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,52 Milliarden EUR, gegenüber 9,62 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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