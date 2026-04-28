UPM-Kymmene Aktie
WKN: 881026 / ISIN: FI0009005987
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: UPM-Kymmene präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
UPM-Kymmene lässt sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird UPM-Kymmene die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,357 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte UPM-Kymmene 0,260 EUR je Aktie erwirtschaftet.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,49 Milliarden EUR – das wäre ein Abschlag von 5,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,65 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,56 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,910 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 9,83 Milliarden EUR, gegenüber 9,62 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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