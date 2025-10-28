Ausblick: UPM-Kymmene verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

UPM-Kymmene wird am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,211 EUR. Dies würde einer Verringerung von 52,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem UPM-Kymmene 0,440 EUR je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,40 Milliarden EUR aus – eine Minderung von 4,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte UPM-Kymmene einen Umsatz von 2,52 Milliarden EUR eingefahren.

Der Ausblick von 19 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,23 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,820 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 18 Analysten auf durchschnittlich 9,99 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 10,34 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at