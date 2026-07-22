Ausblick: UPM-Kymmene verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

UPM-Kymmene wird am 23.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass UPM-Kymmene im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,286 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,130 EUR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,43 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 1,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte UPM-Kymmene einen Umsatz von 2,40 Milliarden EUR eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,55 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,910 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 9,81 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 9,62 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at