Ausblick: Upstart informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Upstart lässt sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Upstart die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,388 USD aus. Im letzten Jahr hatte Upstart einen Verlust von -0,030 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Upstart nach den Prognosen von 12 Analysten 303,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 42,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 213,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,97 USD je Aktie, gegenüber 0,450 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 1,42 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at