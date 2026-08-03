Ausblick: Upstart präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Upstart wird sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,190 USD aus. Im letzten Jahr hatte Upstart einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie eingefahren.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 352,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 36,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 257,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,899 USD, gegenüber 0,450 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 1,42 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,04 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at