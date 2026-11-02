Ausblick: Upstart stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Upstart wird am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,207 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Upstart 0,230 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Upstart in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,36 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 364,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 277,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,646 USD aus. Im Vorjahr waren 0,450 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 1,42 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net