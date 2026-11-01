Upwork Aktie
WKN DE: A2N5QE / ISIN: US91688F1049
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Upwork informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Upwork lädt am 02.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,314 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 10,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 201,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Upwork für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 180,2 Millionen USD aus.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,39 USD je Aktie, gegenüber 0,840 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 742,2 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 787,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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