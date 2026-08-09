Ausblick: Upwork stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Upwork stellt am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,342 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Minus von 2,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 190,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 194,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,54 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,840 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 776,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 787,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at