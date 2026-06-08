Uranium Energy Aktie
WKN DE: A0JDRR / ISIN: US9168961038
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08.06.2026 07:01:06
Ausblick: Uranium Energy legt Quartalsergebnis vor
Uranium Energy präsentiert am 09.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,030 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 8,5 Millionen USD für Uranium Energy, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,103 USD, gegenüber -0,200 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 38,0 Millionen USD im Vergleich zu 66,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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