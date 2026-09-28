Uranium Energy Aktie

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WKN DE: A0JDRR / ISIN: US9168961038

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28.09.2026 07:01:06

Ausblick: Uranium Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Uranium Energy wird am 29.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

7 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,039 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 35,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,060 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 9,0 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,192 USD je Aktie, gegenüber -0,200 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 25,5 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 66,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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