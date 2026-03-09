Uranium Energy Aktie

Uranium Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JDRR / ISIN: US9168961038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.03.2026 07:01:06

Ausblick: Uranium Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Uranium Energy wird sich am 10.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,031 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Uranium Energy nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 0,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 100 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 49,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,079 USD je Aktie, gegenüber -0,200 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 42,9 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 66,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Uranium Energy Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Uranium Energy Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Uranium Energy Corp. 10,65 -4,74% Uranium Energy Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:30 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktie kaufte die Schweizerische Nationalbank
03:17 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Rasanter Ölpreisanstieg im Blick: Asiens Börsen tiefrot
Die asiatischen Börsen brechen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen