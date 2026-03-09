Ausblick: Uranium Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Uranium Energy wird sich am 10.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,031 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Uranium Energy nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 0,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 100 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 49,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,079 USD je Aktie, gegenüber -0,200 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 42,9 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 66,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at