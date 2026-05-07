Urban Company Aktie
ISIN: INE0CAZ01013
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07.05.2026 07:01:06
Ausblick: Urban Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Urban Company wird am 08.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,413 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,020 INR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 32,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,96 Milliarden INR gegenüber 2,98 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,921 INR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,72 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 15,31 Milliarden INR, gegenüber 11,44 Milliarden INR im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
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