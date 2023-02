Ausblick: Urban Edge Properties When Issued präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Urban Edge Properties When Issued lädt am 14.02.2023 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,093 USD gegenüber 0,360 USD im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 23,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 128,2 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 97,8 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,363 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,880 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 384,8 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 422,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at