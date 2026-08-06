Urban Edge Properties When Issued Aktie

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WKN DE: A12HHQ / ISIN: US91704F1049

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06.08.2026 07:01:06

Ausblick: Urban Edge Properties When Issued stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Urban Edge Properties When Issued stellt am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,107 USD. Dies würde einer Verringerung von 76,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Urban Edge Properties When Issued 0,460 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 3,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 117,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 114,1 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,516 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,740 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 483,4 Millionen USD, gegenüber 471,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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