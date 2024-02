Ausblick: Urban Edge Properties When Issued stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Urban Edge Properties When Issued öffnet am 14.02.2024 die Bücher zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,123 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Urban Edge Properties When Issued 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 100,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Urban Edge Properties When Issued 101,3 Millionen USD umsetzen können.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,377 USD, gegenüber 0,390 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 394,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 397,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at