Ausblick: urban-gro öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

urban-gro lässt sich am 30.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird urban-gro die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass urban-gro im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,245 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,060 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll urban-gro mit einem Umsatz von insgesamt 17,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,97 Prozent verringert.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,295 USD, gegenüber -0,090 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 66,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 62,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at