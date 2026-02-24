Ausblick: Urban Outfitters gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Urban Outfitters öffnet am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,25 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,28 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,79 Milliarden USD – ein Plus von 9,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Urban Outfitters 1,64 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,26 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 4,26 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 6,15 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 5,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at