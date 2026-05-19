Ausblick: Urban Outfitters stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Urban Outfitters präsentiert am 20.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,14 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Urban Outfitters noch 1,16 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Urban Outfitters in dem im April abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,91 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 1,46 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,89 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,06 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,69 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 6,17 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at