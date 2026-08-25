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WKN: 888903 / ISIN: US9170471026

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25.08.2026 07:01:06

Ausblick: Urban Outfitters vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Urban Outfitters wird am 26.08.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,72 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,58 USD je Aktie vermeldet.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,50 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Urban Outfitters für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,65 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,18 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,06 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 6,71 Milliarden USD, gegenüber 6,17 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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