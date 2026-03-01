UroGen Pharma Aktie
Ausblick: UroGen Pharma gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
UroGen Pharma gibt am 02.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,502 USD. Dies würde einen Gewinn von 37,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem UroGen Pharma -0,800 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 62,43 Prozent auf 39,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,197 USD aus, während im Fiskalvorjahr -2,960 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 111,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 90,4 Millionen USD.
