Ausblick: UroGen Pharma mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

UroGen Pharma wird sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,482 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte UroGen Pharma noch -0,920 USD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 44,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 121,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,087 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,190 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 246,3 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 109,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at