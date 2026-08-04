UroGen Pharma Aktie
WKN DE: A2DTCV / ISIN: IL0011407140
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: UroGen Pharma präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
UroGen Pharma stellt am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,265 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,050 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 63,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 162,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte UroGen Pharma einen Umsatz von 24,2 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,705 USD, gegenüber -3,190 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 276,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 109,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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