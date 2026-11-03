Ausblick: UroGen Pharma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

UroGen Pharma lädt am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten schätzen, dass UroGen Pharma für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,106 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,690 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll UroGen Pharma im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 89,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 227,22 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,187 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -3,190 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 321,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 109,8 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net