Ausblick: US Bancorp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

US Bancorp äußert sich am 18.10.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 22 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,961 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte US Bancorp 1,16 USD je Aktie erwirtschaftet.

17 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,33 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,02 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 24 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,82 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,69 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich auf 28,28 Milliarden USD, gegenüber 24,30 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at