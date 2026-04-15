Ausblick: US Bancorp legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

US Bancorp lädt am 16.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

19 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD gegenüber 1,03 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll US Bancorp in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,07 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 7,28 Milliarden USD im Vergleich zu 10,12 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 22 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,07 USD, gegenüber 4,62 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt 30,42 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 42,23 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at