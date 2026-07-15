Ausblick: US Bancorp legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

US Bancorp wird am 16.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

19 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,28 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 17 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,58 Milliarden USD – ein Minus von 29,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem US Bancorp 10,81 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 22 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,12 USD je Aktie, gegenüber 4,62 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 18 Analysten durchschnittlich auf 30,60 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 42,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at