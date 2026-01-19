U.S. Bancorp Aktie

U.S. Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 917523 / ISIN: US9029733048

19.01.2026 07:01:06

Ausblick: US Bancorp zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

US Bancorp öffnet am 20.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

21 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,19 USD aus. Im letzten Jahr hatte US Bancorp einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten ein Minus von 31,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 7,32 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,74 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 23 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,55 USD, gegenüber 3,79 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 28,60 Milliarden USD im Vergleich zu 42,36 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

U.S. Bancorp 45,95 -2,16% U.S. Bancorp

